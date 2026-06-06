قرارات حاسمة من المحافظ.. ضبط محاولتي غش بامتحان العربي في إعدادية القليوبية

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية تداعيات محاولتي غش بامتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بكل من إدارتي طوخ وشبين القناطر التعليميتين، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأوضح المحافظ أن المحافظة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، وأن أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

ومن جانبها، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تلقت في تمام الساعة 9:25 صباحاً بلاغاً بشأن تداول صورة من ورقة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر إحدى صفحات الغش الإلكتروني، وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة وتتبع مصدرها.

وفور رصد الواقعة تم تشكيل لجنة عاجلة لبحث ملابساتها، حيث تبين قيام أحد الطلاب بمدرسة مشتهر الإعدادية بنين التابعة لإدارة طوخ التعليمية بتصوير ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بعد دخوله اللجنة، ومحاولة تداولها عبر وسائل التواصل المختلفة، مع تعمد طمس الكود الظاهر على الورقة في محاولة لإخفاء مصدرها.

وأكدت المديرية أن التقنيات الحديثة والأكواد السرية المدمجة بأوراق الأسئلة، والتي تم تطبيقها بمحافظة القليوبية، مكنت غرفة العمليات من تتبع الورقة الامتحانية وتحديد اللجنة ومصدر الواقعة بدقة، والوصول إلى الطالب المخالف وضبطه في وقت قياسي.

كما أسفرت أعمال المتابعة عن ضبط حالة غش إلكتروني أخرى بلجنة عرب الصوالحة رقم (296) التابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية أثناء امتحان مادة اللغة العربية، حيث قام أحد الطلاب بمحاولة الغش باستخدام هاتف محمول، وتم ضبط الهاتف واتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية المقررة حيال الواقعة وإحالتها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم.

وبناءً على توجيهات محافظ القليوبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والتي شملت تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية المقررة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقاً للقواعد المنظمة، بالإضافة إلى إحالة رئيس لجنة مشتهر الإعدادية بنين والمراقب الأول إلى التحقيق العاجل لبحث ملابسات الواقعة وتحديد مدى المسؤولية واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحقيق.

وشدد محافظ القليوبية على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بنزاهة الامتحانات أو الإخلال بقواعدها، مؤكداً تطبيق أحكام القانون واللوائح المنظمة بكل حزم، حفاظاً على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد المحافظ أن نجاح منظومة التأمين والمتابعة في كشف الوقائع خلال وقت قصير يعكس جاهزية الأجهزة المعنية وكفاءة منظومة المتابعة وغرف العمليات، مشيراً إلى استمرار المتابعة الدقيقة لجميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية.

واختتم محافظ القليوبية تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة بينهم تمثل أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بمستقبل الطلاب أو التأثير على نزاهة العملية التعليمية.