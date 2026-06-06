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بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
كريم عاطف

تستعد أودي لإطلاق فصل جديد في تاريخ سياراتها الرياضية الخارقة من خلال طراز جديد يحمل اسم "نوفولاري"، والذي سيخلف الأسطورة R8 ويعد أقوى سيارة إنتاجية قدمتها الشركة الألمانية على الإطلاق.

وتعتمد السيارة نوفولاري على منظومة هجينة عالية الأداء تضم محرك ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لترات مزدوج التيربو، مدعوم بثلاثة محركات كهربائية وبطارية ليثيوم أيون، لتولد المنظومة مجتمعة قوة تصل إلى 1001 حصان.

وتنعكس هذه القوة على الأداء بشكل لافت، إذ تستطيع السيارة نوفولاري الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 2.6 ثانية فقط، فيما تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 350 كم/س، ما يضعها ضمن نخبة السيارات الخارقة عالميا.

كما زودت أودي السيارة بأحدث أجيال نظام الدفع الكلي "كواترو"، القادر على تحليل بيانات القيادة بشكل لحظي والتنبؤ بفقدان التماسك قبل حدوثه، مع توزيع ذكي للعزم بين المحاور والتحكم بالعناصر الديناميكية الهوائية لتعزيز الثبات والأداء.

وتوفر نوفولاري خمسة أوضاع قيادة مختلفة، تشمل القيادة الكهربائية والهجينة والرياضية، إضافة إلى وضع خاص بالحلبات يمنح السائق أقصى مستويات الأداء.

من الناحية التصميمية، تمثل السيارة بداية لغة التصميم الجديدة لدى أودي، حيث تجمع بين الملامح الرياضية الحادة والعناصر الإيروديناميكية المتطورة، وتبرز في مقدمتها فتحات تهوية كبيرة ومصابيح نحيفة، بينما تحصل على ألواح من ألياف الكربون وجنوط رياضية بتثبيت مركزي.

أما نظام الكبح فيعتمد على مكابح سيراميكية عالية الأداء مخصصة للاستخدام المكثف على الحلبات، إلى جانب جناح خلفي نشط قادر على توليد قوة ضغط كبيرة وتحسين الثبات عند السرعات المرتفعة.

وفي المقصورة، ركزت أودي على الجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة، مع مقاعد خفيفة الوزن ولوحة عدادات رقمية وشاشة مركزية متطورة، إلى جانب استخدام خامات فاخرة مثل الكانتارا وألياف الكربون.

ومن المنتظر أن يبدأ تسليم السيارة خلال النصف الأول من عام 2027، مع إنتاج محدود لا يتجاوز 499 نسخة حول العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات أودي ندرة وتميز.

أودي نوفولاري R8 الشركة الألمانية السيارة نوفولاري السيارات الخارقة

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