أول تعليق من الإحتلال على اغتيال عميد بالجيش اللبناني

حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي ، تبرير قتله عدد من العسكريين اللبنانيين بما فيهم ضابط برتبة كبيرة، قائلا إنه سيفتح تحقيقا حول ذلك.

وقال جيش الاحتلال: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من تبنين جنوبي لبنان.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحقق في الحادثة ونواصل العمل ضد حزب الله، وليس ضد الجيش اللبناني.

وأفاد مصدر أمني لبناني ، باستشهاد عميد وجندي بالجيش في استهداف إسرائيلي لسيارتهما عند طريق الخردلي جنوبي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني استشهادهم، وأعلن أن عدداً من جنوده، بينهم ضابط، استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم العسكرية على طريق الخردلي-النبطية في جنوب لبنان .

تجنب الجيش اللبناني تاريخياً التورط في المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، ولم يشارك إسرائيل في الصراع الحالي.