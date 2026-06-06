قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة للمواطنين| موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 9» والتقسيط على 30 عامًا
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في عدد من المشروعات بـ القاهرة
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية "هيماتشال براديش" الهندية
وزارة الزراعة الأمريكية ترصد الدودة آكلة اللحم الحي للمرة الثانية بولاية تكساس
دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات.. وإدانة سعودية
تراجع واردات الوقود الأحفوري إلى أوروبا وسط اضطرابات أسواق الطاقة
وزيرة الجيوش الفرنسية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر ضروري للاقتصاد العالمي
المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بحبس كروان مشاكل غيابيًا لمدة عامين
مدبولي يستقل أتوبيس يعمل بالكهرباء خلال جولته بهيئة النقل العام
حريف ضربات جزاء ويلقب بالسوليه الجديد.. لاعب بتروجت يثير حماس جماهير الأهلي
بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة
المتهم افتراس البراءة| مرافعة ممثل النيابة في قضية مدرسة هابي لاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب تنفيذه ضربات جديدة على الكويت

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أوضحت قيادة الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت أسباب توجيه ضربات صاروخية وجوية دقيقة استهدفت مواقع ومقار عسكرية أمريكية في الكويت.

وجاء في بيان الحرس الثوري: ردا على الاعتداءات الآثمة والغادرة التي شنتها القوات الأمريكية المحتلة ضد سيادة وأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقاً من قواعدها المتواجدة في الأراضي الكويتية، تعلن قيادة الحرس الثوري عن تنفيذ ضربات صاروخية وجوية دقيقة استهدفت منشآت ومقار عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي في الكويت".

ولفت البيان إلى أن "هذه العمليات تأتي رسالة حاسمة ومباشرة بأن أي أرض تُستغل للاعتداء على الجمهورية الإسلامية لن تكون بمأمن من ردنا المزلزل، وأن قوى الاستكبار العالمي يجب أن تتحمل عواقب ممارساتها العدوانية في المنطقة".

وأكد البيان أن الهجوم يأتي "تأكيداً على حقنا المشروع في الدفاع عن أمن واستقرار وطننا وشعبنا"،

وأعلن الحرس الثوري أن سينشر تفاصيل أوفى عن حجم الخسائر ونوعية الأسلحة المستخدمة، والنتائج الميدانية للعمليات في بيانات لاحقة تباعاً.

الحرس الثوري الإيراني الكويت الاعتداءات القوات الأمريكية ضربات صاروخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

الإسكان تطرح قطع أراضٍ استثمارية متميزة بـ3 مدن جديدة

جانب من الاعمال

وزيرة الإسكان تتابع أعمال النظافة والصيانة والتصدي للمخالفات بالمدن الجديدة

البيض

مبادرة لامتصاص الفائض.. المنوفي يضع حلًا لأزمة تراجع أسعار البيض

بالصور

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

120 دقيقة أسبوعيا.. تمارين تخفض خطر الوفاة وأمراض القلب والاضطرابات العصبية

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة

معشوقة الجماهير.. تويوتا كورولا ‏تعود بمظهر رياضي فائق الأداء ‏ ‏

GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا

جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر السنوي لقسم جراحة القلب والصدر

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد