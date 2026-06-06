الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب تنفيذه ضربات جديدة على الكويت

أوضحت قيادة الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت أسباب توجيه ضربات صاروخية وجوية دقيقة استهدفت مواقع ومقار عسكرية أمريكية في الكويت.

وجاء في بيان الحرس الثوري: ردا على الاعتداءات الآثمة والغادرة التي شنتها القوات الأمريكية المحتلة ضد سيادة وأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقاً من قواعدها المتواجدة في الأراضي الكويتية، تعلن قيادة الحرس الثوري عن تنفيذ ضربات صاروخية وجوية دقيقة استهدفت منشآت ومقار عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي في الكويت".

ولفت البيان إلى أن "هذه العمليات تأتي رسالة حاسمة ومباشرة بأن أي أرض تُستغل للاعتداء على الجمهورية الإسلامية لن تكون بمأمن من ردنا المزلزل، وأن قوى الاستكبار العالمي يجب أن تتحمل عواقب ممارساتها العدوانية في المنطقة".

وأكد البيان أن الهجوم يأتي "تأكيداً على حقنا المشروع في الدفاع عن أمن واستقرار وطننا وشعبنا"،

وأعلن الحرس الثوري أن سينشر تفاصيل أوفى عن حجم الخسائر ونوعية الأسلحة المستخدمة، والنتائج الميدانية للعمليات في بيانات لاحقة تباعاً.