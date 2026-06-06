ارتفاع وفيات الحصبة في بنجلاديش إلى 610 حالات

أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بالحصبة في البلاد إلى 610 حالات.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم، السبت، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت بعد تسجيل وفاة خمسة أطفال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد العاملون في القطاع الصحي أن أغلب الحالات المسجلة حاليا تتركز بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، مشيرين إلى أن الأطفال الأكثر تضررا هم الذين يعانون سوء التغذية وينتمون إلى أسر محدودة الدخل، وأن كثيرا منهم لم يحصلوا على التطعيمات الروتينية أو يعانون ضعف المناعة.

والحصبة فيروس تنفسي شديد العدوى ينتشر عبر الرذاذ عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو حتى يتنفس، ويمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وخاصة عند الأطفال دون سن الخامسة.