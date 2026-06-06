وفاة زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بعد مسيرة طويلة من العمل العام

أ ش أ

توفيت زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، السيدة برناديت شيراك، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة طويلة من العمل العام والنشاط الاجتماعي في فرنسا.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة بأن الراحلة فارقت الحياة بهدوء، بحضور أفراد أسرتها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الوفاة.

وتُعد برناديت شيراك واحدة من أبرز الشخصيات العامة في فرنسا، حيث لعبت دورًا مهمًا إلى جانب زوجها خلال فترة رئاسته بين عامي 1995 و2007.

وعُرفت الراحلة بنشاطها الخيري، خاصة في مجال دعم المستشفيات والأطفال، من خلال حملات ومبادرات لاقت صدى واسعًا داخل المجتمع الفرنسي.

كما شغلت السيدة برناديت مناصب سياسية محلية، من أبرزها عضويتها في المجلس العام لإقليم كورّيز (وسط جنوب فرنسا).

ومن المتوقع أن تُقام مراسم جنازة رسمية للسيدة الأولى لفرنسا سابقا، برناديت شيراك، تكريمًا لمسيرتها، بحضور شخصيات سياسية ووطنية بارزة.