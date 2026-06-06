أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تحركات داخل النادي بشأن اختيار أسماء للعمل ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شوقي عبر حسابه على «فيسبوك»، فإن الترشيحات تضمنت عدداً من الأسماء البارزة، على رأسهم سيد معوض وشريف عبد الفضيل واسم ثالث هو محمد شرف، في إطار تدعيم الجهاز الفني بعناصر تمتلك خبرات سابقة داخل القلعة الحمراء.

وأضاف أن إدارة الأهلي تُبدي رغبة في تواجد محمد شوقي المدير الفني الحالي لفريق زد، إلا أن المفاوضات لم تُحسم حتى الآن ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي.

كما أشار إلى أن اسم رضا شحاته مطروح بقوة منذ فترة، موضحاً أن لديه موعداً خلال 48 ساعة مع وليد دعبس، رئيس نادي مودرن، لحسم مستقبله التدريبي.

واختتم بأن سامي قمصان كان ضمن المرشحين أيضاً، إلا أن الاتجاه داخل النادي يميل حالياً إلى الدفع بعناصر جديدة ضمن الجهاز الفني.

الأهلي ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة.

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة.

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.

النادي الأهلي يوجه الشكر إلى وليد سليمان

وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع، كما أشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي.

وأعرب النادي عن خالص تقديره للكابتن وليد سليمان، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المتميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه.

الأهلي يعلن رحيل عادل مصطفى

وجه النادي الأهلي الشكر إلى عادل مصطفى، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على الفترة التي قضاها ضمن الجهاز الفني، وما قدمه من عمل دؤوب خلال الموسم المنقضي.

وثمّنَ النادي ما بذله الكابتن عادل مصطفى من جهود كبيرة، وتفانٍ في أداء عمله؛ سعيًا لتحقيق أهداف الفريق ودعم مسيرته في مختلف المنافسات.

وتمنى النادي الأهلي للكابتن عادل مصطفى كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وسيبقى أحد أبناء الأهلي المخلصين.