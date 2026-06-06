المتهم افتراس البراءة| مرافعة ممثل النيابة في قضية مدرسة هابي لاند

بدأت محكمة الجنايات ، منذ قليل ، أولى جلسات محاكمة شريك بمدرسة هابي لاند للغات، لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

مرافعة النيابة



استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية مدرسة هابي لاند"، والتي استعرضت بوصف بالأدلة والشهادات التي تدعم الاتهامات الموجهة إلى مالك ومدير المدرسة، مطالبة بتوقيع العقوبة المقررة قانونا حال ثبوت الاتهامات بحقه، كما قال ممثل النيابة إن أوراق الدعوى تضمنت مجموعة من الأدلة القولية والفنية التي جاءت متسقة ومترابطة، بما يدعم رواية المجني عليهم والشهود بشأن الوقائع محل التحقيق.

وأضاف ممثل النيابة، أن التحقيقات تضمنت أقوال عدد من الأطفال وأولياء أمورهم والذين أفادوا بأن المتهم استغل صفته الإدارية داخل المدرسة للتقرب من بعض الأطفال الأصغر سنًا والانفراد بهم داخل المؤسسة التعليمية.

واستندت النيابة العامة إلى شهادة إحدى المدرسات خلال التحقيقات أنها لاحظت اهتمام المتهم بالتعامل المباشر مع الأطفال الصغار بصورة متكررة رغم أن طبيعة عمله داخل المدرسة كانت إدارية وليست تعليمية، كما أن بعض أقوال الشهود والتحريات تضمنت اتهامات للمتهم بارتكاب أفعال تمس السلامة الجسدية للأطفال، وما ورد في ملف الدعوى يعكس من وجهة نظرها استغلالًا للثقة الممنوحة للمتهم بحكم موقعه داخل المؤسسة التعليمية، مطالبًا المحكمة بإعمال سلطتها في تقدير الأدلة وتحقيق العدالة



وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة هتك عرض أطفال داخل مدرسة هابي لاند للغات خلال تحقيقات استمرت لقرابة 72 ساعة انتهت بإحالة مالك المدرسة إلى محكمة الجنايات.





وأمر المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بعرض المتهم أ. ف على خبراء الأدلة الجنائية في مصلحة الأمن العام، حيث قام قسم التصوير الجنائي بإجراء القياسات البيومترية على ملامح المتهم ومضاهاتها بمقطع الفيديو الخاص بواقعة هتك عرض المتهم لطفلة بالمدرسة بعد إدعاء البعض أن الفيديو تم التلاعب به.





وورد تقرير الأدلة الجنائية أن مقطع الفيديو محل الواقعة سليم تمامًا ولم يتم التلاعب به أو يتعرض لإدخال وإضافة بخاصية الذكاء الاصطناعي Ai، كما أكد التقرير الجنائي أن المتهم هو من ظهر بمقطع الفيديو بعد إجراء القياسات البيومترية لملامح وجهه.





وانتهت تحقيقات فريق نيابة حوادث شمال الجيزة الذي ضم كلًا من أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم، وكلاء نيابة الحوادث إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم وإحالته لمحكمة الجنايات.





وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد مالكي مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.





كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة؛ فباشرت تحقيقاتها على الفور، واستمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، واتخذت إجراءات فحص المقطع المصور المتداول، وتحفظت على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة وقامت بتفريغها، فضلًا عن معاينة مكان الواقعة.





واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.





وكشفت التحقيقات عن أن المقطع المتداول التقطته أجهزة المراقبة بالمدرسة في غضون شهر سبتمبر من عام 2024، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة محل الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.





واستجوبت النيابة العامة المتهم، ووجهت إليه اتهام هتك عرض الأطفال المجني عليهم، ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.