القبض على مالك مقهى تعدى على عامل كان يعمل لديه في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام مالك مقهى بالتعدى بالضرب على أحد العاملين بالمقهى بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من القائم على النشر (مالك مقهى "كائن بدائرة القسم") بتضرره من (مالك مقهى مجاور له) لقيامه بالحضور للمقهى ملكه وتعديه بالسب والضرب على (عامل بذات المقهى "سبق له العمل بمقهى المشكو فى حقه") لخلافات بينهما ، وكذا التعدى بالسب على باقى العاملين بالمقهى.

وبتاريخ 26 مايو المنقضى حضر للقسم (المشكو فى حقه والعامل) الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه ، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما لتقصير الأخير بعمله بالمقهى السابق ، وأبديا رغبتهما بالتصالح وإتهما القائم على النشر لنشره المقطع متعمداً التشهير بهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.