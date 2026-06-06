مدبولي يستقل أتوبيس يعمل بالكهرباء خلال جولته بهيئة النقل العام

استقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أتوبيس يعمل بالكهرباء من مقر هيئة النقل العام بالقاهرة متجها لمحطة تموين خاصة باتوبيسات النقل العام.



وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غرفة التحكم بمقر هيئة النقل العام بالقاهرة .

واستمع رئيس الوزراء الي شرح حول منظومة النقل العام المميكنة ومسبوقة الدفع حيث يظهر للمراقبين خط سير السيارة وعدد الركاب والإجراءات اللحظية.

وتم إنشاء هيئة النقل العام ١٩٦٤ وتقوم بنقل حوالى مليون راكب يومياً على مستوى القاهرة الكبرى من خلال ( ٢٥٠٠) أتوبيس و ( ١٨٠٠) مينى باص تابع لمشروع شركات النقل الجماعي

وتقوم هيئة النقل العام بالقاهرة بأعمال تطوير اسطولها بصورة مستمرة حيث تمت اضافة وتحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وإضافة أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء بعدد ١٠٠ اتوبيس ضمن مشروع تحسين جودة هواء القاهرة بتمويل من البنك الدولى

وتطوير الأتوبيس النهرى ( اضافة عدد ( ٨ ) وحدات نهرية جديدة (سولار - كهرباء)) ومشروع التحصيل المسبق لتعريفة الركوب ( تحويل عدد ( ١٨٠٠ ) أتوبيس من التحصيل النقدى إلى التحصيل المسبق على ثلاث مراحل )