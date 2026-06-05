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أخبار التوك شو| مدبولي: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد لتحقيق أفضل النتائج.. مصطفى بكري: مصر تتعرض لحملات تحريض تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في الدولة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد لتحقيق أفضل النتائج.. مصطفى بكري: مصر تتعرض لحملات تحريض تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في الدولة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

مصطفى بكري: مصر تتعرض لحملات تحريض تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في الدولة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه خلال الفترة الأخيرة موجة من الشائعات ومقاطع الفيديو التحريضية التي تستهدف النيل من الدولة المصرية وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتها.

مدبولي: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد لتحقيق أفضل النتائج
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ إجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على اللجان وضمان سير الامتحانات بصورة منضبطة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل أعداد لجان الامتحانات بما يسهم في تعزيز الرقابة والحد من أي تجاوزات.

الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنافذ الحدودية، مع تعزيز فرق الحجر الصحي في المطارات والموانئ، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة للتعامل مع أي حالات اشتباه بفيروس الإيبولا.

صيف استثنائي وتقلبات مفاجئة.. موجات الحر والأمطار تكشف تأثيرات التغيرات المناخية في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الإرتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن إرتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل، بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية.

الضرائب : سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك حزمة من التيسيرات الجديدة ضمن خطة استكمال الإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءته.

ياسمين عز مازحة عن زيادة الوزن : هدوم الصيف مش السبب
وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة طريفة لمتابعاتها مع اقتراب فصل الصيف، متحدثة عن التحديات التي تواجه البعض عند الانتقال من الملابس الشتوية إلى الملابس الصيفية.

محامي صاحبة فيديو القليوبية يكشف التفاصيل الكاملة: لم تنشر المقطع وابنتها لم تُنقل حتى الآن
كشف المستشار عابدين مسعد، محامي السيدة فاطمة صاحبة الفيديو المتداول المنسوب إلى أحد مسؤولي الإدارات التعليمية، تفاصيل الواقعة مؤكداً أن موكلته كانت تسعى فقط إلى نقل ابنتها من مدرسة في بنها إلى الإسكندرية، حيث تقيم بعد انفصالها عن زوجها.

سمير فرج : إغلاق مضيق هرمز يضغط على العالم .. والوقت لم يعد في صالح واشنطن أو طهران
أكد اللواء سمير فرج، خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، أن استمرار أزمة مضيق هرمز يمثل عامل ضغط عالمي متزايد، موضحًا أن أي تعطيل لحركة الملاحة بالمضيق ينعكس مباشرة على أسعار النفط والتضخم العالمي.

"الأغذية العالمي": تحديات الأمن الغذائي أكثر تعقيداً في ظل صراعات المنطقة
قالت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، إن تحديات الأمن الغذائي أصبحت أكثر تعقيداً في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود واضطرابات سلاسل الإمداد وندرة الأسمدة، ما يفرض معادلات صعبة على منظومة الأمن الغذائي.

مستشفيات تحت النار.. انهيار المنظومة الصحية في غزة وسط تصاعد العمليات العسكرية
في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، تتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية بوتيرة متسارعة، مع خروج عدد متزايد من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة نتيجة الأضرار المباشرة أو صعوبة الوصول إليها. وتواجه المؤسسات الصحية تحديات غير مسبوقة تتمثل في نقص الوقود والمستلزمات الطبية، وتضرر البنية التحتية، وتزايد أعداد الضحايا والمصابين جراء الغارات المتواصلة.

مصطفى بكري رئيس الوزراء الأرصاد الغذاء العالمي غزة

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