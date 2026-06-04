صيف استثنائي وتقلبات مفاجئة.. موجات الحر والأمطار تكشف تأثيرات التغيرات المناخية في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الإرتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن إرتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل، بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا.

وقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى) كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

منار غانم تكشف سر أمطار الصيف والعواصف الترابية: ارتفاع الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما شهدته البلاد من أمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة؛ يُعد ضمن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تفرض أنماطًا جوية غير معتادة حتى خلال فصل الصيف.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج “آخر النهار”، أن القاهرة الكبرى سجلت درجة حرارة عظمى بلغت 38 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو 4 درجات، لافتة إلى أن الكتل الهوائية الصحراوية كانت السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الملحوظ.



سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وأضافت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت قد حذرت مسبقًا من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت مناطق من الصحراء الغربية أمطارًا رعدية، بينما تعرضت بعض المحافظات الأخرى لأمطار خفيفة، تزامنًا مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة خلال ساعات ما بعد الظهيرة.



نشاط الرياح سبق سقوط الأمطار

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سبق سقوط الأمطار مباشرة في عدد من المناطق المكشوفة والصحراوية، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة نتيجة جفاف التربة وارتفاع درجات الحرارة.



حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أكدت غانم أن الموجة الحارة لا تزال مستمرة، موضحة أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف غدًا بنحو درجتين لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، لكنها ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية.



استمرار الأجواء شديدة الحرارة

وأوضحت أن درجات الحرارة ستتراوح خلال الفترة المقبلة بين 36 و38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات الداخلية، على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا.



ظواهر جوية مفاجئة

واختتمت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تصريحاتها بالتأكيد أن المواطنين يجب أن يعتادوا على مثل هذه التقلبات الجوية خلال فصل الصيف؛ في ظل التغيرات المناخية التي قد تتسبب في ظهور فرص أمطار أو ظواهر جوية مفاجئة حتى خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.