الأرصاد تكشف أسباب التقلبات الجوية.. استمرار الموجة الحارة وتحذيرات من طول فترات ارتفاع الحرارة صيفًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية وارتفاع درجات الحرارة المصحوب أحيانًا بأمطار ونشاط للرياح أصبح مشهدًا متكررًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية، موضحة أن البلاد بدأت تشهد ظواهر غير معتادة مثل سقوط الأمطار خلال أشهر الصيف.

وأضافت غانم أن درجات الحرارة سجلت ارتفاعات ملحوظة، حيث وصلت العظمى في القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، بالتزامن مع فرص أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق شمال البلاد وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط للرياح تسبب في إثارة الرمال والأتربة، وهو ما سبق التحذير منه عبر النشرات الجوية.

وأكدت أن موجة الحرارة الحالية مستمرة خلال الأيام المقبلة، رغم أن فصل الصيف لم يبدأ رسميًا بعد، موضحة أن البلاد ما زالت في فصل الربيع، بينما يبدأ الصيف فلكيًا في 21 يونيو.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة المقبلة سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، ما يجعل الشعور بالحرارة أشد من القيم المسجلة.

وفيما يتعلق بتوقعات الصيف، أوضحت غانم أن ارتفاع الحرارة خلال الربيع لا يعني بالضرورة أن الصيف سيكون أشد حرارة، لكنها لفتت إلى أن تأثير ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى زيادة طول موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات لفترات أطول.

وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، مع ضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع الحرارة.

وأكدت أن درجات الحرارة المرتفعة ستستمر على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 36 و38 درجة مئوية.