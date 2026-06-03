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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تطمئن المواطنين: أمطار الغد محدودة والموجة الحارة مستمرة

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة ستكون أقل بكثير مقارنة بما شهدته البلاد اليوم، مشيرة إلى أن الحالة الجوية الحالية جاءت نتيجة توافر نسب من الرطوبة ووجود سحب قادمة من المناطق الغربية ساعدت على تكوّن بعض السحب الممطرة.

 انخفاض فرص سقوط الأمطار

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” إن الأمطار التي شهدتها بعض المناطق اليوم كانت في أغلبها غير مؤثرة، مؤكدة أن السحب المؤثرة ستتراجع بشكل كبير غدًا، ما يؤدي إلى انخفاض فرص سقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت أن فرص الأمطار ستظل قائمة على مناطق من محافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية، وتكون في أغلبها خفيفة إلى متوسطة وقد يصاحبها نشاط رعدي في بعض الفترات، بينما تصبح فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا على باقي المحافظات مقارنة بما حدث اليوم.

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي

وشددت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي أصبحت تؤدي إلى ظهور ظواهر جوية غير معتادة في أوقات مختلفة من العام.

إعلان أي تغيرات متوقعة

وأضافت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على تحديث توقعاتها بصورة مستمرة وإعلان أي تغيرات متوقعة في الأحوال الجوية، مؤكدة أن متابعة البيانات الرسمية تساعد المواطنين على الاستعداد الجيد لأي تقلبات جوية محتملة.

مفاجآت مرتبطة بحالة الطقس

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن فصل الصيف لم يعد يخلو من فرص سقوط الأمطار أو الظواهر الجوية المفاجئة، وهو ما يجعل الاطلاع اليومي على النشرات الجوية أمرًا ضروريًا لتجنب أي مفاجآت مرتبطة بحالة الطقس.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة سقوط الأمطار

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