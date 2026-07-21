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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من إيران إلى الحوثيين.. ترامب يوجه رسائل حادة ويؤكد استمرار النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون سلسلة رسائل حادة بشأن ملفات المنطقة، بدءًا من إيران ووصولًا إلى جماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل لعب دور رئيسي في مواجهة التهديدات التي تعتبرها خطيرة على مصالحها وحلفائها.

وتحدث ترامب عن الهجمات التي استهدفت قوات أمريكية في الأردن، مشيرًا إلى أن إيران تعرضت لخسائر كبيرة وأن قدراتها العسكرية تراجعت بشكل واضح. وقال إن بلاده تمكنت من إيقاف العديد من التهديدات بفضل امتلاكها معدات متطورة، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن دورها في المنطقة رغم النجاحات التي حققتها.

وأضاف ترامب أن حجم الأضرار التي لحقت بإيران لا يعرفه سوى الإيرانيين أنفسهم، معتبرًا أن تأثير العمليات الأمريكية سيحتاج إلى سنوات طويلة حتى يتم تجاوزه. وأكد أن بلاده حققت "نجاحًا كبيرًا"، لكنه أشار إلى أن واشنطن ستواصل وجودها وتحركاتها في المنطقة.

وفي ملف آخر، تطرق ترامب إلى احتمالية إقدام الحوثيين على إغلاق مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، في حال تجدد التوترات مع السعودية. وقال إن الولايات المتحدة ستتعامل مع أي محاولة من هذا النوع، مذكرًا بأن بلاده سبق أن واجهت الحوثيين وأن الوضع تغير منذ ذلك الحين.

وتأتي تصريحات ترامب وسط أجواء إقليمية متوترة تشهد صراعات متعددة، من الملف النووي الإيراني إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر، إضافة إلى الوضع في جنوب لبنان. ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي، مع محاولة دفع مسارات تفاوضية جديدة في المنطقة.

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