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طقس مصر غدًا 4 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من حرارة مرتفعة وشبورة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس مصر غدًا 4 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من حرارة مرتفعة وشبورة

طقس مصر غدًا 4 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من حرارة مرتفعة وشبورة
طقس مصر غدًا 4 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من حرارة مرتفعة وشبورة
عبد الفتاح تركي

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية إصدار تحذيراتها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 4 يونيو 2026؛، في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع توقعات بزيادة الإحساس بحرارة الأجواء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين 1 و2 درجة.

حالة الطقس غدًا في مصر

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ يسود خلال ساعات الصباح الباكر طقس معتدل الحرارة على أغلب المناطق، قبل أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار، ليصبح الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية.

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وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيًا مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بفترة النهار، ما يمنح المواطنين قدرًا من التحسن في الإحساس العام بالأجواء، خاصة في المناطق الساحلية وشمال البلاد.
 

تحذيرات الأرصاد من الشبورة المائية

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة المائية القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث قد تؤدي هذه الظاهرة الجوية إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات، خصوصًا خلال الساعات الأولى من الصباح.

ودعت الهيئة، قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بتعليمات المرور، واتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة، مع توخي الحذر الشديد على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لتجنب الحوادث الناتجة عن تراجع مستوى الرؤية.

موجة حارة غداً

خريطة الأمطار

وأشارت توقعات الطقس إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما أوضحت الهيئة أن بعض مناطق محافظة الوادي الجديد قد تشهد أمطارًا تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة تصل إلى نحو 20%، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.
 

نشاط للرياح وأتربة مثارة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق.

وفي الوقت نفسه، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى تأثيرات مؤقتة على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق المفتوحة.
 

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وكشفت الهيئة عن احتمالية ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف في بعض المناطق، إلا أنه يظل غير مؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة التنقل، بحسب التوقعات الجوية الصادرة عن الهيئة.

موجة حارة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات، وجاءت على النحو الآتي:

القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

مطروح: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء

وتؤكد توقعات الهيئة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية، مع استمرار الفوارق الحرارية بين شمال البلاد وجنوبها.

وتسجل محافظات الصعيد أعلى معدلات الحرارة خلال ساعات النهار، في حين تبقى الأجواء أقل حرارة نسبيًا على السواحل الشمالية مقارنة بباقي المناطق.

كما شددت الهيئة على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال فترات الذروة، خاصة في ساعات الظهيرة، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل والمياه للحفاظ على الصحة والسلامة العامة في ظل الأجواء شديدة الحرارة المتوقعة غدًا.

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