الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. وأمطار تمتد إلى القناة وشمال البحر الأحمر

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل تطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن الأجواء ستشهد تحسنًا تدريجيًا مع تراجع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة.

تأثيرات على الرؤية الأفقية

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” إن محافظة البحر الأحمر لم تشهد حتى الآن سوى نشاط للرياح دون تأثيرات على الرؤية الأفقية، مؤكدة أن الرؤية ما زالت واضحة ومستقرة سواء بمحافظة البحر الأحمر أو بمحافظات جنوب سيناء.

فرص سقوط الأمطار

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار ستتوسع خلال الساعات المقبلة لتشمل مناطق القناة وبعض المناطق الشمالية من محافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الرياح النشطة على البحر الأحمر لا تصاحبها أتربة أو عواصف تؤثر على الحركة أو الرؤية.

الرياح المثيرة للأتربة

وأوضحت أن الرياح المثيرة للأتربة ستنتهي تدريجيًا خلال الساعات القادمة، مع بدء انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدًا ستتراجع إلى نحو 36 درجة مئوية مقارنة بـ38 درجة اليوم.

وأكدت أن طقس الغد لن يشهد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة، وإنما ستكون هناك رياح معتدلة تساعد على تلطيف الأجواء وتحسين الإحساس بدرجات الحرارة.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد إلى أن السحب الرعدية التي كانت موجودة فوق الصحراء الغربية تلاشت تمامًا، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة دون أن تمثل أي خطورة أو تأثيرات سلبية.

فرص الأمطار غدا

وأضافت أن فرص الأمطار غدًا ستكون متركزة على محافظة الوادي الجديد، مؤكدة أنها أمطار غير مؤثرة ولا تدعو للقلق، وأن الأوضاع الجوية مستقرة بشكل عام ولا توجد مؤشرات على حدوث أي ظواهر جوية خطرة.

