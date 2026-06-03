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السحب تحجب لاهيب الشمس وأمطار في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السحب تحجب لاهيب الشمس وأمطار في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تطورات مفاجئة في حالة الطقس الآن، وتقدم غطاء سحابي كثيف من السحب العالية والمتوسطة ليغطي مناطق واسعة من شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

السحب تكسر حدة الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد أن هذا الغطاء السحابي يلعب دوراً إيجابياً في حجب جزء كبير من أشعة الشمس، مما يساهم بشكل ملحوظ في تقليل وطأة الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث تسجل درجة الحرارة الآن في الظل على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

أمطار خفيفة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

وأشار بيان الأرصاد إلى أن هذه السحب قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعشوائية في حال توافر الرطوبة السطحية اللازمة.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من نشاط ملحوظ للرياح على عدة مناطق تشمل: شمال الصعيد، الصحراء الغربية، ومناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر.

تنبيه هام: قد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة والطرائق الصحراوية في المحافظات المذكورة، لذا يرجى من السائقين وأصحاب الأمراض الصدرية توخي الحذر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس غطاء سحابي السحب العالية والمتوسطة الأرصاد شديدة الحرارة أمطار

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