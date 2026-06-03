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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: تقدم غطاء سحابي على البلاد وسط أجواء شديدة الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية ، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى وجود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى تقدم غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية.

غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الغطاء السحابي يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس خلال اليوم، وناشدت بضرورة:
- الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء
- ارتداء غطاء للرأس عند الخروج 
- التواجد فى مناطق جيدة التهوية 

وشهد طقس اليوم، أجواء حارة على أغلب الأنحاء بدأتها مع تقدم ساعات النهار، مع تدفق السحب العالية والمتوسطة على مناطق من الصحراء الغربية.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن يصاحبها فرص لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت وتوافر الرطوبة السطحية  تكون رعدية أحياناً.

ومن المتوقع أن تمتد السحب المتوسطة والعالية إلى سماء القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من بعد ظهر اليوم.

بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 4 يونيو وحتى الاثنين 8 يونيو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور بعض الظواهر الجوية التي تتطلب توخي الحذر من قِبل المسافرين وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وأفاد بيان الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية، ويعود ليصبح معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

تحذيرات للمسافرين: شبورة مائية ونشاط للرياح

ورصد البيان مجموعة من الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة وجاءت كالتالي:

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية للمسافرين طوال الأيام المقبلة.

نشاط الرياح: تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً للرياح على فترات متقطعة بدءاً من الخميس وحتى الاثنين المقبل.

ارتفاع الرطوبة: أشار البيان إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين 1 إلى 2 درجة مئوية.

أمطار رعدية خفيفة: تتهيأ الفرص يوم الخميس 4 يونيو لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على مناطق من الصحراء الغربية.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الذروة المتوقعة خلال يوم الخميس 4 يونيو:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38°C | الصغرى 24°C

السواحل الشمالية: العظمى 30°C | الصغرى 19°C

شمال الصعيد: العظمى 41°C | الصغرى 27°C

جنوب الصعيد: العظمى 43°C | الصغرى 30°C

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها للاطلاع على أي مستجدات في الحالة الجوية أولاً بأول

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الارصاد الجوية

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