بعد موجة الحر الشديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار والعاصفة الترابية بالقاهرة والجيزة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجّلت درجة الحرارة العظمى نحو 38 درجة مئوية، فيما تجاوزت درجات الحرارة المحسوسة 44 درجة على بعض المناطق.



موجة الحرارة الحالية

وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” أن موجة الحرارة الحالية تزامنت مع وجود غطاء من السحب استمر لعدة أيام، ما أثر على الأجواء في عدد من المحافظات، لافتة إلى أن السحب بدأت اليوم تؤثر على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار متفاوتة الشدة

وأضافت أن هذه السحب صاحبتها أمطار متفاوتة الشدة، حيث تشهد القاهرة والجيزة حاليًا سقوط أمطار كثيفة على مناطق متفرقة، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الصحراوية.

استمرار هطول الأمطار

وطمأنت مدير مركز الاستشعار عن بُعد المواطنين، مؤكدة أن الأتربة المثارة ستبدأ في التراجع خلال ساعة تقريبًا مع استمرار هطول الأمطار، ما يسهم في تحسن الرؤية الأفقية وانتهاء تأثير العاصفة الترابية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة

وأشارت إلى أن الساعات المقبلة ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة عدم وجود ما يدعو للقلق، وأن الأحوال الجوية ستتحسن تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

