ارتفاع الحرارة والرطوبة مصحوبة بفرص أمطار.. تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار وارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وفي هذا الإطار، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، محذرة من استمرار الموجة الحارة على أغلب المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المحافظات، خاصة في المناطق الغربية والساحلية.

ارتفاع درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار فى إرتفاع درجات الحرارة، وتصل القاهرة الكبري نهارا اليوم إلى 38 درجة مئوية، والأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، ماعدا السواحل الشمالية التي تكون العظمي 30 أو أقل فى بعض المناطق.

وأضاف مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ارتفاع فى نسب الرطوبة، وهي ليست مرتفعة جدا مثل الصيف، وبالتالي درجات الحرارة أعلي بحوالي درجة إلى درجتين.

وتابع أن اليوم العظمي على جنوب الصعيد تصل إلى 42 درجة مئوية نهارا، وخلال فترات الليل أقل درجات حرارة على القاهرة تكون 24، وبالتالي الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

أمطار على تلك المناطق

وأشار إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة وفترة تكونها تكون 3 ساعات، وتنتهي بمجرد سطوع أشعة الشمس، لافتا إلى أن هناك دفع وتدفق لبعض السحب القادمة من ليبيا، وتبدأ اليوم نهارا بعض السحب تمتد للعديد من مناطق الجمهورية، يصاحبها فرص أمطار خفيفة على بعض محافظات الساحل الشمالي الغربي وبعض محافظات شمال الوجه البحري، ولكن تزداد شدتها لتصل إلى متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق الموجودة فى الصحراء الغربية.

ولفت أنه من الممكن من حين لأخر يكون هناك سقوط أمطار على القاهرة الكبري والصعيد ومناطق من الوجه البحري، وتكون ضعيفة جدا يكاد يكون وجودها منعدم.