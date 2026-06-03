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درجات الحرارة هتوصل 44.. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
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الإشراف العام
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درجات الحرارة هتوصل 44.. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم وغداً ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وأجواء شديدة الحرارة على مستوى المحافظات، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة غداً في الصعيد 44 درجة مئوية، وسط تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غداً وخلال الأسبوع الجاري.

الطقس غدا شديد الحرارة نهارا وارتفاع فى الرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة | الأخبار | بوابة الدولة

استمرار الطقس الحار

وأكدت الأرصاد استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في تكوّن السحب الركامية، وهو ما يزيد من فرص ظهور بعض الظواهر الجوية المصاحبة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة بشكل دوري للاطلاع على أي مستجدات في حالة الطقس.

تحذير عاجل بشأن حالة الطقس غدا: درجة الحرارة تقترب من نصف الغليان | المصري اليوم

حالة الطقس من الخميس إلى الأثنين

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 4 يونيو حتى الاثنين 8 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحار على السواحل الشمالية، على أن يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة خلال فترات الليل.

وحذّرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

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درجات الحرارة غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

– درجات الحرارة غدا في القاهرة: العظمى: 36 درجة، والصغرى: 23.

– درجات الحرارة غدا في الإسكندرية: العظمى: 31 درجة، والصغرى: 20.

– درجات الحرارة غدا في مطروح: العظمى: 29 درجة، والصغرى: 20.

– درجات الحرارة غدا في سوهاج: العظمى: 40 درجة، والصغرى: 26.

– درجات الحرارة غدا في قنا: العظمى: 43 درجة، والصغرى: 26.

– درجات الحرارة غدا في أسوان: العظمى: 42 درجة، والصغرى: 28.

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