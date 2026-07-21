سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يوليو في البنوك

استهل سعر الدولار تداولاته اليوم الثلاثاء علي تباين في معظم البنوك يميل إلي انخفاضات وحالة من الاستقرار.

سجل متوسط سعر الدولار في مصر الآن نحو 51.05 سعر بيع

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 21 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك قناة السويس ليسجل:

سعر شراء: 51.09 جنيه.

سعر بيع: 51.19 جنيه.

وتباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية ونكست ليصل إلى:ز

سعر شراء: 51.05 جنيه.

سعر بيع: 51.15 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك كريدي أجريكول لنحو:

سعر شراء: 51.04 جنيه.

سعر بيع: 51.14 جنيه.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك التعمير والإسكان و ميد بنك نحو:

سعر شراء: 51.03 جنيه.

سعر بيع: 51.13 جنيه.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الأهلي، بيت التمويل الكويتي وHSBC لنحو:

سعر شراء: 51.02 جنيه.

سعر بيع: 50.12 جنيه.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك التنمية الصناعية ليسجل:

سعر شراء: 51.01 جنيه.

سعر بيع: 50.11 جنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

سعر شراء: 51.01 جنيه.

سعر بيع: 51.10 جنيه.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك فيصل الإسلامي ليسجل:

سعر شراء: 51 جنيها.

سعر بيع: 51.10 جنيه.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك مصر، الإسكندرية والكويت الوطني لنحو:

سعر شراء: 50.99 جنيه.

سعر بيع: 51.09 جنيه.

وتراجع سعر الدولار في بنوك أبوظبي الإسلامي والعربي الإفريقي ليصل إلي:

سعر شراء: 50.98 جنيه.

سعر بيع: 51.08 جنيه.

وهبط سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو :

سعر شراء: 50.97 جنيها.

سعر بيع: 51.07 جنيه.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الأول، المصري العقاري العربي أبوظبي التجاري، البركة والمصري الخليجي لنحو:

سعر شراء: 51.08 جنيه.

سعر بيع: 51.18 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

سعر شراء: 51.01

سعر بيع: 51.15

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

51.05 جنيه.