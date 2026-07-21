فتح ملف أحداث نهائي المونديال.. عقوبات مرتقبة تهدد ثلاثي الأرجنتين

تتجه الأنظار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في انتظار حسم التحقيقات الخاصة بالأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، والتي شهدت اشتباكات أثارت جدلًا واسعًا عقب صافرة النهاية.

وكان المنتخب الإسباني قد حصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، حمل توقيع فيران توريس خلال الشوط الإضافي، قبل أن تتحول أجواء الاحتفال إلى مشادات بين عدد من لاعبي المنتخبين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللجنة المختصة باتت تمتلك جميع المستندات الخاصة بالواقعة، وفي مقدمتها تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب اللقاء، على أن يتم إعلان القرار النهائي خلال مدة قد تصل إلى أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب الوسط لياندرو باريديس يعد أبرز المهددين بالعقوبة، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية إيقافه ثلاث مباريات على الأقل، بعد الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على الثنائي الإسباني جافي وإريك جارسيا عقب انتهاء اللقاء.

كما يواجه الظهير ناهويل مولينا خطر التعرض للإيقاف، بعدما رصدت التقارير دخوله في احتكاك مع قائد إسبانيا رودري خلال الاشتباكات التي أعقبت المباراة.

ولم تقتصر التحقيقات على اللاعبين، إذ أشارت الصحيفة إلى أن روبرتو أيالا، مساعد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قد يتلقى عقوبة بالإيقاف لمباراة واحدة، على خلفية اتهامه بالتعدي على لاعب المنتخب الإسباني داني أولمو.

وكان "فيفا" قد أعلن في وقت سابق فتح تحقيق رسمي للوقوف على جميع ملابسات الأحداث التي شهدها نهائي البطولة، قبل إصدار العقوبات النهائية خلال الأيام المقبلة.