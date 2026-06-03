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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026.


سعر الذهب اليوم

 

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5746 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6700 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7654 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53600 جنيه.

الدولار
الدولار 


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 3 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.94 جنيه

سعر الشراء: 51.80 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.48 جنيه

سعر الشراء: 60.31 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.96 جنيه

سعر الشراء: 69.76 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.84 جنيه

سعر الشراء: 13.80 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.14 جنيه

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

كما أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار فى إرتفاع درجات الحرارة، وتصل القاهرة الكبري نهارا اليوم إلى 38 درجة مئوية، والأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، ماعدا السواحل الشمالية التي تكون العظمي 30 أو أقل فى بعض المناطق.

وأضاف مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ارتفاع فى نسب الرطوبة، وهي ليست مرتفعة جدا مثل الصيف، وبالتالي درجات الحرارة أعلي بحوالي درجة إلى درجتين.

وتابع أن اليوم العظمي على جنوب الصعيد تصل إلى 42 درجة مئوية نهارا، وخلال فترات الليل أقل درجات حرارة على القاهرة تكون 24، وبالتالي الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

أمطار على تلك المناطق

وأشار إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة وفترة تكونها تكون 3 ساعات، وتنتهي بمجرد سطوع أشعة الشمس، لافتا إلى أن هناك دفع وتدفق لبعض السحب القادمة من ليبيا، وتبدأ اليوم نهارا بعض السحب تمتد للعديد من مناطق الجمهورية، يصاحبها فرص أمطار خفيفة على بعض محافظات الساحل الشمالي الغربي وبعض محافظات شمال الوجه البحري، ولكن تزداد شدتها لتصل إلى متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق الموجودة فى الصحراء الغربية.

ولفت أنه من الممكن من حين لأخر يكون هناك سقوط أمطار على القاهرة الكبري والصعيد ومناطق من الوجه البحري، وتكون ضعيفة جدا يكاد يكون وجودها منعدم.

الذهب أسعار الذهب الذهب والدولار حالة الطقس الطقس أسعار الذهب والدولار

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