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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب تعلن أمر عاجل بشأن الأسعار

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تشهد أسواق الذهب في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة في الأسعار، حيث تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مما أدى إلى حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الأسعار أقل من المستويات القياسية التي تم تسجيلها خلال بداية العام. 

ويمثل الذهب من أبرز وسائل الادخار والاستثمار التي يفضلها الأفراد والمستثمرون، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على القيمة وتقليل أثر التقلبات الاقتصادية، الأمر الذي يجعله خيارًا مهمًا في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق المالية.

الذهب
الذهب 

وقد أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة المقررة على المصنعية لا تُطبق على السبائك الذهبية، وإنما تقتصر على المشغولات الذهبية.

الذهب
الذهب 

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة MBC مصر، أن متوسط قيمة المصنعية سيشهد زيادة سنوية بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة ستتراوح بين جنيه وجنيه ونصف للجرام الواحد.

أسعار الذهب
الذهب 

وأضاف أن قيمة المصنعية الحالية تتراوح بين 15 و20 جنيهًا للجرام، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية للذهب تشهد حالة من الانخفاض النسبي مقارنة بالفترات السابقة.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب


وأشار رئيس شعبة الذهب إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.

سعر الذهب في مصر
الذهب 

وأوضح أن شراء الذهب من مصادر موثوقة، يعد أمرًا ضروريًا، محذرًا من التعامل مع أشخاص غير معروفين أو صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يمثله ذلك من مخاطر على المستهلكين.

وشدد هانى ميلاد، على أن أبرز المشكلات في سوق الذهب تتمثل في قيام بعض المستهلكين بالشراء من أفراد غير معتمدين بدلًا من الشراء من تجار ومحال رسمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمصادر الموثوقة عند شراء المشغولات والسبائك الذهبية.

وأوضح هاني ميلاد أن التاجر لديه القدرة على اكتشاف الذهب المغشوش أو غير المطابق للمواصفات، مشيرًا إلى أن دور التجار هو الفحص والتأكد من سلامة المشغولات قبل البيع.

وأضاف هانى ميلاد: "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

وأشار هانى ميلاد إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.

 نشتري ولا نبيع 

 

وتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع مجددًا بعد انتهاء الأزمة العالمية الراهنة، مشددا على أن السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع، متوقعًا حدوث موجة ارتفاع جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن الذهب يعتبر ملاذ أمن، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026.


سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5746 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6700 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7654 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53600 جنيه.

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