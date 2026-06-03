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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع قوي للذهب بعد الهجمات على الكويت والبحرين.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء
تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية، في حين ‌يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4460.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفضت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس  0.7 بالمئة إلى 4488.90 دولار، وفقاً ل رويترز.

الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران

واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج من جديد اليوم، إذ قال الجيش الأمريكي إن الهجمات ⁠الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأصر على أن ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها النووي.
وقال كيلفن وونج محلل الأسواق لدى أواندا "تنظر السوق الآن إلى احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار مع إيران حتى مع سعي ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام".

وأضاف "إذا شهدنا مزيدا من التصعيد، فقد ‌ينال ⁠ذلك من أي انتعاش يمكن أن يحققه الذهب".
و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، مما زاد من المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار ⁠الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.
 

آسيا: الذهب يتراجع عالميا مع تبدد آمال السلام بين واشنطن وطهران

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم ⁠الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي

ورغم أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل ⁠إلى فقدان جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة نظرا لكونه لا يدر عائدا.
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 74.27 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1928 دولارا، وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1361.75 دولار.

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