الخارجية الروسية تندد بالضربات الأوكرانية على ناقلات النفط

استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجمات التي شنتها أوكرانيا على ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، كما شجبت سلوك الأطراف التي ساعدت في التخطيط لها.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في تعليقها الصادر بشأن الهجمات الإرهابية الأوكرانية على منشآت شركة خط أنابيب بحر قزوين، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي وتصرفات جميع الأطراف التي أسهمت في تخطيطه وتنفيذه".

وأضافت أن "نظام كييف يقف بلا شك وراء الهجمات على ناقلات النفط أثناء عمليات التحميل في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)".

وعزت المتحدثة الهجمات التي شنتها أوكرانيا إلى اتّباعها النهج الرامي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية، ودعت المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم موضوعي لاستهداف كييف ناقلات النفط في أثناء تحميلها بمحطة شركة خطوط أنابيب بحر قزوين البحرية.

كانت وزارة الطاقة الكازاخستانية قد أعلنت عن تعليق تحميل النفط المنتج في كازاخستان في محطة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم" (CPC). وأفادت الوزارة بأن ناقلتين، هما "آسيا" و"نيسوس إيوس"، تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة، يوم الأحد، أثناء عمليات التحميل في المحطة البحرية التابعة لشركة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم"، وكانت السفينتان تحمّلان نفطًا منتجًا في كازاخستان، وعلى متنهما طواقم دولية.