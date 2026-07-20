"أفريكسيم بنك" يقر 200 مليون دولار لزيادة إنتاج الجزائر من النفط والغاز

وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" على تسهيل تمويلي متجدد ثنائي الشريحة بقيمة 200 مليون دولار لصالح شركة شورلاين باور المحدودة (“شورلاين”) ضمن عقد بقيمة 980 مليون دولار يتعلق بمشروع تطوير حقل حاسي بير رقايز في الجزائر.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير منشأة معالجة مركزية جديدة للمرحلة "2 أ" من حقل حاسي بير رقايز، والتي يدعمها هذا التسهيل، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للجزائر من النفط والغاز من نحو 13,000 برميل يومياً إلى ما بين 50,000 و60,000 برميل يومياً، مما يولّد عائدات كبيرة من النقد الأجنبي لصالح سوناطراك والاقتصاد الجزائري.

ويشمل التسهيل شركة أركاد الإيطالية للمقاولات في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، المملوكة بأغلبية حصص لمجموعة شورلاين النيجيرية.

وسيمثل نجاح ائتلاف أركاد (أركاد، وهي شركة إيطالية مملوكة لجهات نيجيرية) وبتروجيت (الشركة المصرية المملوكة للدولة) تحركاً بارزاً لرؤوس الأموال والخبرات والموارد الهندسية بين الدول الأفريقية، بما يعكس القدرة المتنامية لأفريقيا على إدارة وتنفيذ مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء المعقدة.

كانت قد تمت الموافقة على التسهيل في يونيو 2026، وهو يدعم حصة أركاد التعاقدية البالغة 44% ضمن واحد من أكبر عقود البنية التحتية الاستكشافية في الجزائر، وهو عقد الهندسة والتوريد والإنشاء بقيمة 980 مليون دولار الخاص بالمرحلة 2 أ من مشروع تطوير حقل حاسي بير رقايز، والذي أسندته مجموعة حاسي بير رقايز (GHBR)، وهي ائتلاف مشترك بين شركة سوناطراك (الجزائر)، وشركة بي تي تي العامة المحدودة لاستكشاف وإنتاج النفط (PTTEP) (تايلاند)، وشركة النفط الإسبانية المساهمة CEPSA (إسبانيا).

ويأتي ذلك في إطار تدخلات البنك التمويلية في الجزائر منذ أن أصبحت عضواً كامل العضوية في البنك عام 2022.

كما يأتي هذا الإعلان استكمالاً لزخم النسخة الرابعة من معرض التجارة البينية الأفريقية (IATF) الذي أُقيم في الجزائر في سبتمبر 2025، والذي أسفر عن صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 50 مليار دولار، وعزز مكانة المعرض كمحفّز للتجارة البينية الأفريقية.

وتولى "أفريكسيم بنك" دور المنسق الرئيسي الوحيد المفوَّض والمُقرِض في هذه الصفقة، حيث قدّم مبلغ 200 مليون دولار موزعاً على تسهيل تمويل عقد لمرة واحدة بقيمة 110 ملايين دولار لدعم إصدار أركاد لضمانات الأداء والدفعات المقدَّمة، وكذلك متطلبات رأس المال العامل الخاصة بعقد الهندسة والتوريد والإنشاء للمرحلة "2 أ" من مشروع حاسي بير رقايز، بالإضافة إلى تسهيل متجدد عالمي بقيمة 90 مليون دولار لتمويل ودعم شورلاين والشركات التابعة لها في عمليات تقديم العطاءات وبناء وتطوير مشاريع خطوط الأنابيب والبنية التحتية داخل نيجيريا.

كما يُتوقع أن يسهم هذا التسهيل في دعم "أركاد" ومجموعة "شورلاين" في بناء سجل موثوق كمقاول هندسة وتوريد وإنشاء على مستوى القارة الأفريقية، قادر على تنفيذ مشاريع طاقة على المستوى السيادي، وتحفيز نقل المهارات، والحد من الاعتماد على شركات البناء غير الأفريقية.

وتأتي هذه الصفقة في إطار مبادرة أفريكسيم بنك الخاصة بعقود الهندسة والتوريد والإنشاء، والمصممة لتزويد شركات الهندسة والإنشاءات الأفريقية بالأدوات المالية وغير المالية اللازمة للتنافس على تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق داخل القارة وخارجها.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الصفقة في توفير نحو 6,000 فرصة عمل، وتحفيز تطوير سلاسل الإمداد الإقليمية في الجزائر.

وتُعد هذه الصفقة نتيجة ملموسة لعملية إبرام الصفقات وخدمات التوأمة الخاصة بعقود الهندسة والتوريد والإنشاء التي جرت خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية (IATF) لعام 2025 في مدينة الجزائر العاصمة، حيث دعم أفريكسيم بنك الشراكة بين أركاد وبتروجيت، ثم ساند مشاركتهما الناجحة في الفوز بعقد حاسي بير رقايز.

وفي معرض ترحيبها بهذا التسهيل، وصفت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي لتمويل التجارة البينية الأفريقية و تنمية الصادرات في أفريكسيم بنك، هذه الصفقة بأنها مثال بارز على نوع الدعم الذي يقدمه أفريكسيم بنك للمجموعات الهندسية المملوكة لجهات أفريقية لتمكينها من المنافسة والتنفيذ على أعلى المستويات.

وقالت أواني: “إن هذه الصفقة التي تمنح شركة ’شورلاين باور’ المحدودة وشركة ’أركاد’ التمويل اللازم لتنفيذ عقد الهندسة والتوريد والإنشاء البارز بقيمة 980 مليون دولار في الجزائر، تجسّد مبادرتنا الخاصة بعقود الهندسة والتوريد والإنشاء وإطار عمل أبطال التجارة البينية الأفريقية على أرض الواقع، إذ تمكّن مجموعة هندسية مملوكة لجهات أفريقية من المنافسة وتنفيذ المشروعات وفق أعلى المستويات العالمية.

ومن خلال توفير 200 مليون دولار في صورة تمويل مهيكل، فإننا لا ندعم فقط تطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة في الجزائر، بل نعزز أيضاً التجارة البينية الأفريقية في خدمات الهندسة والإنشاءات عالية القيمة بين نيجيريا وإيطاليا ومصر.

وهذا بالضبط النوع من الصفقات الذي يُظهر القدرة الصناعية المتنامية لأفريقيا وقدرتها على صياغة أجندة تنميتها الخاصة، ويظل أفريكسيم بنك ملتزماً بأن يكون الشريك التمويلي المفضَّل للأبطال الأفارقة الذين يبنون بنية تحتية تحويلية عبر قارتنا.”

وتُعد هذه الصفقة المرة الأولى التي يدعم فيها أفريكسيم بنك مقاولاً من دول أفريقيا جنوب الصحراء لتنفيذ مشروع بنية تحتية كبير في شمال أفريقيا، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التكامل البيني الأفريقي، وتعزيز التعاون بين أقاليم القارة، وبناء أبطال هندسيين حقيقيين على مستوى القارة.