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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسائل من طهران لإسلام آباد .. وزير الداخلية الإيراني يصل باكستان بعد التصعيد الأمريكي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ناصر السيد

وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام آباد مساء الاثنين في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الباكستاني محسن نقوي.

وزير الداخلية الإيراني يصل باكستان

وذكرت قناة التلفزيون الباكستانية الحكومية أن موميني سيلتقي خلال زيارته برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان القوات المسلحة ورئيس أركان الجيش المشير عاصم منير .

أشارت تقارير سابقة إلى أن مومني من المرجح أن يتواصل مع المسؤولين الباكستانيين الذين توسطوا سابقاً في وقف إطلاق النار المؤقت الذي انهار الآن بين الولايات المتحدة وإيران.

تأتي زيارة مومني في الوقت الذي تواصل فيه باكستان، بصفتها وسيطاً، جهودها الدبلوماسية لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

الليلة التاسعة من الهجوم الأمريكي ضد إيران

في الليلة التاسعة على التوالي من الهجمات يوم الاثنين، وسعت واشنطن نطاق ضرباتها في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك مدينة تضم محطة للطاقة النووية.

واصلت إيران هجماتها في جميع أنحاء المنطقة رداً على ذلك، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب أهدافاً في البحرين والأردن وسوريا، بينما قالت البحرين إن طهران استهدفت أنظمة الملاحة الجوية التابعة لها.

وعلى الرغم من الهجمات الأخيرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التبادلات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء مستمرة.

انهيار الهدنة بين إيران وأمريكا

استؤنفت الحرب في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء دامت أسابيع نتيجة لاتفاقية تم توقيعها في يونيو، وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد حيث خاض الخصوم معركة للسيطرة على مضيق هرمز الحيوي.

مع انهيار الهدنة مع الولايات المتحدة، أعادت طهران فرض حصارها على الممر المائي، في حين ردت واشنطن بفرض حصار جديد على موانئ إيران.

تقود باكستان جهود السلام منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، مما أدى إلى اندلاع حرب وأزمة وقود عالمية حيث اتخذت طهران إجراءات لتعطيل حركة المرور في مضيق هرمز - وهو ممر بحري حيوي لإمدادات النفط والغاز.

تم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو بوساطة باكستانية، وهي عبارة عن اتفاق سلام مؤقت من 14 بنداً يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الداخلية الإيراني وزير الداخلية الإيراني يصل باكستان إسكندر مؤمني محسن نقوي المشير عاصم منير

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