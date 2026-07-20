الخليج تحت نيران طهران .. إيران تقصف قاعدتين عسكريتين في البحرين والكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين استهداف قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان في البحرين وقاعدة عريفجان في الكويت.

وأضاف الحرس الثوري أنه نفذ هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانتها واستنكارها بشدة الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديدٍ مباشرٍ لحياة المدنيين الآمنين، وخرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

وأدانت الوزارة -في بيان، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- عن إدانتها بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديدٍ خطيرٍ لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاكٍ صريحٍ لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

واعتبرت ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية، مؤكدةً حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مثمنةً عاليًا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة.