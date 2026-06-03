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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسائر متتالية للذهب في مصر .، كم سعر عيار 21 اليوم؟!

أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

استقرت أسعار الذهب في مصر ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، بعد سلسلة من التراجعات المتتالية دفعت المعدن الأصفر إلى خسارة نحو 120 جنيهًا في جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، 

خلال الأيام الثلاثة الماضية. 

خسائر متتالية 

كما فقد الجنيه الذهب نحو 959 جنيهًا من قيمته مقارنة بمستويات نهاية مايو، وسط ترقب لتحركات الأسعار العالمية واتجاهات الطلب في الأسواق المحلية.

سعر الذهب في مصر

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم كالتالي:

عيار 24: 7606 جنيهات.

عيار 21: 6655 جنيهًا.

عيار 18: 5704 جنيهات.

عيار 14: 4437 جنيهًا.

عيار 12: 3803 جنيهات.

الجنيه الذهب: 53242 جنيهًا.

أوقية الذهب: 236573 جنيهًا.
 

وأظهرت بيانات الأسعار تراجعًا ملحوظًا في الذهب منذ نهاية مايو، حيث سجل عيار 21 نحو 6775 جنيهًا يوم 31 مايو، قبل أن ينخفض إلى 6690 جنيهًا في الأول من يونيو، ثم يواصل هبوطه إلى 6655 جنيهًا في الثاني من يونيو، ليستقر عند المستوى نفسه خلال تعاملات اليوم.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة اتجاهات الأسعار العالمية للمعدن النفيس، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على حركة الذهب في السوق المحلية، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات الطلب على الذهب.

الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب في مثر سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم تراجع أسعار الذهب

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