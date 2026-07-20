ميسي منكسرا.. غادر الملعب ورأسه إلى الأرض بعد خسارة المونديال

رصدت الكاميرات لحظة خروج قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي من أرضية ملعب "ميتلايف"، وهو في حالة من الحزن الشديد، بعدما خسر منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث بدا غير قادر على رفع رأسه عقب صافرة النهاية.

وخسر المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد الهزيمة أمام إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فيران توريس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح منتخب "لاروخا" لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010.

وحافظ المنتخب الإسباني على تقدمه حتى إطلاق صافرة النهاية، بينما أخفق منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، قبل أن يحسم النهائي أمام الأرجنتين ويتوج بطلًا للعالم للمرة الثانية في تاريخه.