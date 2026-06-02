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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط جديد .. أسعار الذهب في مصر بختام الثلاثاء

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6655 جنيها للبيع مقارنة 6690 جنيها بتراجع 35 جنيها سعر مستهل التعاملات. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر ختام التعاملات  اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7605 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7555 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6655 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6605 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5705 جنيهات. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5660 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4435   جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4405 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 53.240 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 52.840 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 236565 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 234785 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ دولار الصاغة سعر اليوم نحو 52.75 جنيه مقابل 51.85 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4484.7 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب الجنيه الذهب أوقية الذهب

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