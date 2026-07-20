فرنسا تعلّق رحلاتها الجوية إلى الرياض ودبي وتمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت بسبب الأوضاع الأمنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) تعليق رحلاتها من وإلى الرياض حتى 24 يوليو الجاري (أي حتى 25 يوليو بالنسبة للرحلات المغادرة من الرياض)، وكذلك تعليق رحلاتها من وإلى دبي حتى 27 يوليو الجاري (أي حتى 28 يوليو بالنسبة للرحلات المغادرة من دبي).

وأضافت الشركة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنها قررت أيضًا تمديد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 2 أغسطس المقبل.

وأوضحت "إير فرانس" أن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للوضع الأمني في المنطقة والقيود التي قد تؤثر على بعض المجالات الجوية، مؤكدة أنها تتابع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن استئناف العمليات سيظل مرهونًا بتقييم الوضع الأمني على الأرض، في ظل أوضاع سريعة التغير.

كما أعلنت الشركة إتاحة إمكانية إلغاء أو تأجيل الرحلات دون رسوم، حتى في الحالات التي لم يتم فيها إلغاء الرحلة.

وأكدت "إير فرانس" أن سلامة عملائها وأطقمها تمثل أولوية قصوى، مشددة على أنها تتابع بشكل دائم تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها أو تحلّق فوقها طائراتها، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة للرحلات.