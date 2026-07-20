شبانة: العدالة انتصرت وإسبانيا استحقت التتويج بكأس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب إسبانيا استحق التتويج بلقب كأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين، مشيرًا إلى أن العدالة الكروية انتصرت في النهاية رغم الجدل التحكيمي الذي صاحب البطولة.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه، والمذاع على قناة CBC: "لا حكام ولا إنفانتينو، العدالة نزلت في نيوجيرسي، ورغم التحكيم والمجاملات التي حصل عليها ميسي، فإن إسبانيا فازت واستحقت لقب كأس العالم".

وأضاف: "لاعب الأرجنتين ماكنش هيتطرد لولا إن الدنيا كانت هتتقلب لو ماخدش الإنذار الثاني".

وتابع: "إسبانيا منتخب كبير وقدم مباراة قوية أمام الأرجنتين، وأخذ بثأر منتخب مصر في كأس العالم".

وأشار إلى أن المنتخب الإسباني سبق أن تعادل مع منتخب مصر وديًا قبل انطلاق كأس العالم، مؤكدًا أن ذلك يعكس قوة المنتخب المصري.

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "مفيش حد أكبر من كرة القدم، ولازم العدالة تنتصر. النهارده يوم سعيد، وكل الدنيا فرحانة، وكل الناس اللي عانت بشكل فج من التحكيم حاسين إن العدالة نزلت".