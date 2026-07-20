ترامب وإنفانتينو يسلمان نجوم إسبانيا الميداليات وكأس العالم

شهدت مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 حضورًا رسميًا لافتًا، حيث شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في تسليم الميداليات الذهبية إلى لاعبي المنتخب الإسباني، عقب فوزهم على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وجاءت مراسم التتويج على ملعب "ميتلايف" في نيويورك، وسط احتفالات كبيرة من لاعبي "الماتادور"، الذين توجوا باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخهم.

وكان منتخب إسبانيا قد حسم لقب كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106، ليمنح المنتخب الإسباني الأفضلية، قبل أن يحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010، بينما فشل المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تخطى النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحجز مقعده في النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.