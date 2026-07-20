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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتفالات منتخب إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم 2026

منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
رباب الهواري

عاشت جماهير المنتخب الإسباني لحظات تاريخية عقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، بعدما تُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف، ليضيف المنتخب الإسباني اللقب العالمي الثاني إلى سجله بعد أداء مميز طوال البطولة.

وانطلقت الاحتفالات مباشرة بعد نهاية اللقاء، حيث سادت أجواء الفرح بين اللاعبين والجهاز الفني، وحرص نجوم المنتخب الإسباني على الاحتفال مع الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة لمساندة فريقها في النهائي، بينما ظهرت علامات الحزن على لاعبي الأرجنتين بعد ضياع حلم الاحتفاظ باللقب.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات الشوط الأول، إذ استحوذ على الكرة في أغلب الفترات ونجح في صناعة العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز، في حين اعتمد المنتخب الأرجنتيني على الهجمات المرتدة، لكنه لم ينجح في تشكيل أي خطورة حقيقية، كما فشل في توجيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة طوال الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني ضغطه الهجومي، مستفيدًا من الانتشار الجيد بين خطوطه، بينما تراجع المنتخب الأرجنتيني إلى مناطقه الدفاعية للحفاظ على التعادل، إلا أن الدفاع وحارس المرمى نجحا في إبعاد المحاولات الإسبانية خلال الوقت الأصلي.

واستمرت النتيجة السلبية حتى نهاية التسعين دقيقة، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين لحسم هوية بطل العالم، وسط إثارة كبيرة داخل أرض الملعب.

وقبل نهاية الوقت الأصلي، تلقى لاعب وسط الأرجنتين إنزو فيرنانديز البطاقة الصفراء الثانية، ليغادر المباراة مطرودًا، وهو ما منح المنتخب الإسباني أفضلية عددية استغلها خلال الأشواط الإضافية، لينجح في تسجيل هدف الفوز الذي حسم اللقب العالمي، قبل أن تنطلق احتفالات لاعبي إسبانيا بالتتويج المستحق، وسط أجواء مبهجة شهدت رفع الكأس الذهبية والاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي سيظل محفورًا في ذاكرة جماهير الماتادور لسنوات طويلة



 

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