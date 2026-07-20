عصام الشوالي عن يامال: ماذا تركت للمستقبل يا بطل العالم؟

أشاد المعلق الرياضي عصام الشوالي بالنجم الإسباني الشاب لامين يامال، عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعب يواصل كتابة التاريخ رغم صغر سنه.

وكتب الشوالي عبر حسابه على "فيسبوك": "اش خليت لمبعد يا لامين يامال.. 17 سنة لقب اليورو و19 سنة بطل العالم." في إشارة إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققها نجم "لاروخا" في بداية مسيرته.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود المنتخب الإسباني إلى الفوز وحصد اللقب العالمي الثاني، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010.

وفشل منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022، بينما واصل المنتخب الإسباني عروضه القوية حتى اعتلاء منصة التتويج، بعدما تصدر مجموعته، ثم أطاح بالنمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا في طريقه إلى النهائي، قبل أن يحسم المواجهة أمام "التانجو" ويتوج بطلًا للعالم.