الشوالي يتغنى بميسي: كرة القدم ترفض توديع ملهمها الأكبر بعد أن أعاد صياغة قوانينها

أشاد المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي بالمستوى الاستثنائي الذي قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، عقب الفوز على إنجلترا في الدور نصف النهائي.

وكتب الشوالي عبر حسابه على موقع "فيسبوك":«"دعنا نرتفع بالكلمات إلى حيث يحلّق سحره بعيداً عن الكليشيهات التقليدية. البارحة حين انحنت الهامات وساد صمت الوداع، وقف ليو ميسي وحيداً كحارسٍ أخير لأحلام وطن وجمهور مجنون غير مصدّق لسيناريو الخروج، رافضاً أن يُكتب التاريخ بغير حبر قدمه اليسرى."»

وأضاف:«"في دقائق حبست أنفاس العالم، تأنّق البولغا بعباءة الإعجاز، فنثر تمريرةً أولى شقت عتمة اليأس كشعاع ضوء، ثم أرسل كرةً ثانيةً بوزن الذهب، سقطت مليمتريةً لتعيد صياغة قوانين الفيزياء والمنطق والإثارة."»

وتابع الشوالي :«"البارحة، لم يكن ليو يقود الأرجنتين إلى النهائي فحسب، بل كان يعلن للعالم أن كرة القدم تأبى أن تودّع ملهمها الأكبر إلا وهو متربعٌ على عرش الكرة العالمية مرة أخرى."»

واختتم قائلاً: «"كل ما حدث في البطولة كان مقدمة… أما الحقيقة الكاملة، فتبدأ في نهائي يجمع الأرجنتين وإسبانيا على عرش كرة القدم، وبين سحر لامين يامال وخبرة ليونيل ميسي، يترقب العالم ليلة كروية استثنائية قد تُخلّد بطلاً جديداً أو تؤكد هيمنة بطلٍ لا يزال يرفض التنازل عن العرش العالمي."»

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة يتطلع خلالها المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ باللقب، بينما يسعى المنتخب الإسباني لاستعادة أمجاده العالمية.