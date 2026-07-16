انطلاق حملة تحصين وتعقيم الكلاب الضالة في الدقهلية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية عن بدء حملة موسعة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى الحد من مخاطر انتشار هذه الظاهرة، وأوضحت المديرية أن الحملة ستُنفذ وفقاً لتحديد الأولويات في المناطق الأكثر تضرراً والأعلى تعرضاً للمخاطر، والتي تم رصدها عبر صفحات الشكاوى الرسمية والمواقع الإلكترونية.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة من مدينة المنصورة، على أن تمتد تباعاً لتشمل كافة أرجاء المحافظة، مع تكثيف الجهود في البؤر الساخنة، وأكدت المديرية التنسيق الكامل مع إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بوزارة الزراعة، لضمان التنفيذ وفق المنهجية العلمية والمعايير الصحية المعتمدة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الموقف، والتي تشمل شلتر (مأوى) متكاملاً، وسيارات مجهزة للنقل والتدخل السريع، وغرف عمليات، وحجرات إيواء، مع مراعاة أن تكون جميع هذه المنشآت بعيدة عن الكتل السكنية والمناطق المأهولة بالسكان، حفاظاً على السلامة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة للتعامل الجذري مع مشكلة الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وعدم الإخلال بحقوق الحيوان، وذلك تحت الإشراف المباشر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالدقهلية.

و أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، أن "الشلتر" الجديد سيُدار وفق منهج علمي متكامل يقوم على مبدأ أن الرفق بالحيوان يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن البيئي والصحة العامة، وأضاف أن المأوى يضم فريقاً من الأطباء البيطريين المتخصصين، ومجهزاً بأقسام للرعاية الطبية والوقائية، حيث ستُقدَّم للكلاب الخدمات البيطرية اللازمة من تطعيمات دورية، ورعاية صحية متكاملة، وتوفير غذاء آمن، بما يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية والبيئية للمبادرة.