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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بصور من الماضي.. شمس البارودي تفتح ألبوم الذكريات: أجمل أيام عمرنا

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكريات من أجمل محطات حياتها، من خلال مجموعة من الصور القديمة التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت شمس البارودي: "ذكريات جميلة متباعدة يرسلها التليفون الحنين، يفكرني بأجمل أيام عمرنا."

وأوضحت أن إحدى الصور جمعتها بالفنانة الراحلة إلهام، إلى جانب والدها وزوجها الراحل طه الببلاوي، قبل وفاته، وذلك قبل زواجها من الفنان الراحل أحمد صالح.

كما نشرت صورة لابنتها وهي رضيعة خلال احتفال "السبوع"، وعلقت عليها قائلة إنها كانت "نوارة حياتها"، بينما ظهر زوجها الفنان الراحل حسن يوسف وهو يحملها في تلك المناسبة.

وشاركت أيضًا صورة جماعية التُقطت داخل نادي الجزيرة، جمعتها بالفنانة سميرة أحمد وعدد من الأصدقاء، معربة عن سعادتها باستعادة هذه الذكريات التي وصفتها بأنها من أجمل لحظات العمر.

واختتمت شمس البارودي منشورها بالدعاء، قائلة: "وتلك الأيام نداولها بين الناس بالخير وبالقلوب الطيبة دائمًا... يا رب يا كريم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله."

شمس البارودي صور نادرة الفنانة المعتزلة الراحل حسن يوسف

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