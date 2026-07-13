شمس البارودي تكشف عن صور نادرة مع حسن يوسف من حفل زفافهما

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرى عقد قرأنها على زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، من خلال منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أرفقته بصورة نادرة تجمعهما خلال مراسم الخطوبة.

وكتبت شمس البارودي في رسالتها: "وحبيبي بيلبسني الشبكة.. الشبكة عمري كله. وحشتني يا حسونة، أحلى شبكة لقلبي ولحياتي ولعمري كله، كبلتني بحنية وحب وعشق عدا حدود الزمان والمكان، يا من علمتني أصول العشق، يا تؤم روحي".

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ورحل الفنان حسن يوسف في أكتوبر 2024 عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والدرامية التي صنعت مكانة خاصة له في تاريخ الفن المصري، وظل واحدًا من أبرز نجوم جيله.