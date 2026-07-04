النصر ليكي يا مصر.. شمس البارودي تحتفل بإنجاز الفراعنة في المونديال

حرصت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على الاحتفال بالتأهل التاريخي الذي حققه منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز الذي أسعد الجماهير المصرية.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على "فيسبوك": "يارب نهنى بعض.. يارب يارب يارب يا كريم.. نستاهل نفرح لنصرة بلدنا في كل حاجة.. كل كل حاجة.. النصر ليكي يا مصر".

وجاءت رسالة شمس البارودي عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مباراة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب مصر موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر يوم الأربعاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال كبيرة بمواصلة المشوار التاريخي في المونديال.