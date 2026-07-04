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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد بلوغ دور الـ16.. مصر والمغرب يواصلان تشريف الكرة العربية في مونديال 2026

منتخب مصر و المغرب
منتخب مصر و المغرب
رباب الهواري


واصل منتخبا مصر والمغرب كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة العربية، بعدما نجحا في بلوغ دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليحملا آمال الجماهير العربية في الأدوار الإقصائية من البطولة العالمية.


مصر تحقق إنجازًا تاريخيًا


حقق منتخب مصر تأهلًا تاريخيًا إلى دور الـ16 بعد مباراة مثيرة أمام منتخب أستراليا، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم الفراعنة بطاقة العبور بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ32.


وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً قويًا اتسم بالروح القتالية والانضباط التكتيكي، ليتمكنوا من الصمود أمام المحاولات الأسترالية، قبل أن يتألقوا في ركلات الترجيح ويحسموا المواجهة لصالحهم وسط فرحة جماهيرية كبيرة.


المغرب يواصل التألق


وعلى الجانب الآخر، واصل منتخب المغرب عروضه القوية في البطولة، ليضمن هو الآخر مكانه في دور الـ16، مؤكدًا استمرار حضوره المميز على الساحة العالمية، بعد النجاحات التي حققها في النسخ الأخيرة من كأس العالم.


ويعكس تأهل المنتخبين المصري والمغربي التطور الكبير الذي تشهده الكرة العربية، وقدرة منتخباتها على منافسة كبار العالم وتقديم مستويات فنية مميزة في أكبر المحافل الكروية.
العرب يتمسكون بالحلم


وبات منتخبا مصر والمغرب الممثلين الوحيدين للكرة العربية في دور الـ16، بعدما ودعت بقية المنتخبات العربية منافسات البطولة، لتتجه أنظار الجماهير العربية نحو الفراعنة وأسود الأطلس لمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد.


ويأمل المنتخبان في استثمار الزخم المعنوي الكبير الذي حققاه بعد التأهل، ومواصلة النتائج الإيجابية خلال مباريات الأدوار الإقصائية، من أجل بلوغ مراحل متقدمة وكتابة فصل جديد من الإنجازات العربية في تاريخ كأس العالم

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