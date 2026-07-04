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الإشراف العام
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رياضة

أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي ومنتخب مصر بـ الإنجاز التاريخي في كأس العالم

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حرص النائب محمد أبو العينين على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ومنتخب مصر، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخهم.

وكتب النائب محمد أبو العينين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لمصر "، مضيفًا: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، لتأهل مصر التاريخي لثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها."

وتابع النائب محمد أبو العينين: "تهنئة من القلب للشعب المصري العظيم وأبناء مصر الأبطال على ما قدموه من أداء بطولي خلال المباراة، وما بذلوه من مجهودات كبيرة لإدخال الفرح والسرور على الشعب المصري."

وأضاف: "نطمح في المزيد من الإنجازات واكتمال المسيرة لتسطير تاريخ جديد من الفخر للكرة المصرية. مبروووووك لمصر والشعب المصري والعربي... وتحيا مصر."

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مباراة دور الـ32.

وبهذا الفوز، ضرب الفراعنة موعدًا في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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