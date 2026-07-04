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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: منتخب مصر سيواصل القتال في كأس العالم بنفس الروح والعزيمة

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد محمد صلاح سعادته الكبيرة بقيادة منتخب مصر إلى إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن مواجهة أستراليا ستظل واحدة من أهم المباريات في مسيرته الكروية، قبل اللقاء المرتقب أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16.

صلاح: إنها مباراة العمر

وقال قائد منتخب مصر في تصريحات عقب التأهل: “إنها مباراة العمر، وأنا سعيد للغاية لأننا كتبنا التاريخ. هذا الإنجاز جاء بعد مجهود كبير من جميع اللاعبين والجهاز الفني، والجميع كان على قدر المسؤولية في واحدة من أهم مباريات المنتخب خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف أن روح الفريق والإصرار كانا السبب الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن اللاعبين دخلوا المباراة بعقلية الفوز وعدم الاستسلام حتى اللحظات الأخيرة.

سر ركلة “بانينكا”

وتحدث صلاح عن ركلة الجزاء التي نفذها بطريقة “بانينكا”، قائلًا: “قلت في نفسي إنه إذا كان هناك شخص يمكنه تنفيذ ركلة بهذه الطريقة، فهو أنا”. وأوضح أن الثقة بالنفس والحسم في مثل هذه اللحظات أمران أساسيان، خاصة في المباريات الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين.

وأشار إلى أن تنفيذ الركلة بهذه الطريقة لم يكن مخاطرة بالنسبة له، بل جاء بعد اقتناع كامل وقدرة على التعامل مع الضغط الجماهيري والنفسي.

رسالة قبل مواجهة الأرجنتين

وعن المواجهة المقبلة أمام منتخب الأرجنتين، شدد صلاح على أن التركيز منصب بالكامل على المباراة، مؤكدًا أن المنتخب المصري يحترم جميع منافسيه ولا ينظر إلى الأسماء فقط.

وقال: “مواجهة الأرجنتين ستنطلق بعد قليل، لكن يجب أيضًا أن نحترم منتخب الرأس الأخضر، فهو فريق قدم مستويات مميزة في البطولة، ووصوله إلى هذا الدور يؤكد أنه يمتلك الجودة والطموح”.

واختتم قائد الفراعنة تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر سيواصل القتال في البطولة بنفس الروح والعزيمة، من أجل مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق أفضل إنجاز ممكن في كأس العالم، مشددًا على أن الحلم لم ينته بعد، وأن جميع اللاعبين يؤمنون بقدرتهم على المنافسة أمام أي منتخب مهما كانت قوته أو تاريخه

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