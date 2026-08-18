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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصة عمل مميزة.. وانطلاقة جديدة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري

فرصة عمل مميزة
فرصة عمل مميزة
حسام الفقي

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن طلب سائقين درجة أولى للتعاقد الفوري للعمل بالشركات التابعة:
- شرق الدلتا للنقل والسياحة
- غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة
- الصعيد إيجي باص للنقل والسياحة
- شركة النيل لنقل البضائع

وكشفت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن شروط التقديم

-الحصول على رخصة درجة أولى واجتياز اختبارات القيادة والاختبار النفسي والطبي.

وأشارت الشركة القابضة إلى امتيازات وحوافز متعددة تشمل مكافآت تشجيعية، حوافز شهرية وأداء، تأمينات اجتماعية وطبية، بدل وجبات ومواصلات، وبرامج تدريب وتطوير مهني.

وعن طريقة التقديم للوظيفة التوجه إلى مبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري – 19 شارع المعهد الاشتراكي، مصر الجديدة – القاهرة.

للاستفسار والتقديم: 01064722888

الشركة القابضة للنقل البحري والبري سائقين درجة أولى شرق الدلتا للنقل والسياحة

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