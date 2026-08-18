بالتسبيح نكرمها.. ختام كورس ألحان السيدة العذراء بمطرانية حلوان

اختتم أمس، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، كورس ألحان تمجيد القديسة السيدة العذراء مريم، والذي أُقيم بكاتدرائية السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان.

وجاء الكورس تحت إشراف القس اسطفانوس سمير كاهن الكنيسة، وبحضور عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وبمشاركة واسعة تجاوزت ٣٠٠ طفل وطفلة من أبناء الإيبارشية.

وفي ختام الحفل، حرص نيافة الأنبا ميخائيل على توزيع شهادات التخرج وجوائز المراكز الأولى على المشتركين، مشيداً بحرص الأطفال على تعلم وتسبيح ألحان الكنيسة وتكريم السيدة العذراء.