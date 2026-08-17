الخميس المقبل.. البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة مارجرجس والأمير تادرس بالإسكندرية

تستعد كنيسة مارجرجس والأمير تادرس بمنطقة مطار النزهة بالإسكندرية لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس المقبل، لإقامة القداس الإلهي وصلوات تدشين الكنيسة، وسط استعدادات كبيرة من أبناء الكنيسة.

وبدأت الكنيسة توزيع الدعوات الخاصة بحضور القداس الإلهي وصلوات التدشين، اعتبارًا من الأربعاء 12 أغسطس، من الساعة 4 عصرًا وحتى 10 مساءً، أو لحين انتهاء الدعوات.

وأكدت الكنيسة أن الحجز لحضور قداس التدشين مقتصر على شعب الكنيسة فقط، ويكون باستخدام بطاقة الرقم القومي، مع التأكيد على أن الدعوة شخصية ومخصصة لشخص واحد فقط.

ووضعت الكنيسة مجموعة من الضوابط لتنظيم حضور القداس، أبرزها منع اصطحاب الأطفال نهائيًا، والسماح بالحضور بداية من المرحلة الثانوية فقط.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالمكان المحدد في الدعوة، وعدم التحرك أثناء الصلوات، مع وضع الهاتف المحمول على وضع الطيران طوال فترة الصلاة.

وأوضحت الكنيسة كمان إن الجلوس هيكون بأسبقية الحضور، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والتنظيم داخل الكنيسة، علشان تخرج صلوات التدشين في أجواء روحية هادئة ومنظمة.

ويستعد أبناء كنيسة مارجرجس والأمير تادرس لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني والمشاركة في صلوات تدشين الكنيسة والقداس الإلهي، في مناسبة روحية ينتظرها شعب الكنيسة.